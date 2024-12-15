Спецслужбы ДНР задержали мужчину, причастного к подрыву внедорожника в центре Донецка

Спецслужбы ДНР задержали мужчину, причастного к подрыву внедорожника в центре Донецка 9 декабря, сообщает ТАСС.

Задержанный действовал по заданию ГУР МО Украины. Подрыв был произведен дистанционно. Украинские спецслужбы обещали исполнителю $10 тыс.

9 декабря в центре Донецка взорвался внедорожник. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Взрывное устройство было заложено в ночь на 9 декабря. Погибшим оказался владелец автомобиля - российский офицер.

Напомним, в июле на севере Москвы произошел подрыв внедорожника. Взрыв прогремел, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. Оба были госпитализированы. СМИ писали, что в машине находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье. Однако позже он опроверг данную информацию. По данным "Базы", в момент взрыва в машине находился тезка Торгашова по имени и фамилии.