Россия поднимет в Совбезе ООН вопрос о теракте в отношении генерала Кириллова

Постоянное представительство России при ООН поднимет вопрос о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Москва запросила 20 декабря заседание Совета Безопасности по поставкам западного оружия на Украину.

"Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянии на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса. Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества", - заявил Полянский.

Напомним, сегодня в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. Исполнители преступления дистанционно активировали детонатор, когда генерал и его помощник вышли из подъезда. Видео с моментом взрыва появилось в Сети. На кадрах видно, как один из мужчин оборачивается на припаркованный у подъезда самокат, на руле которого было установлено СВУ, вероятнее всего, на звук сработавшего мобильного телефона.

СКР подтвердил, что было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Reuters сообщает, что Кириллова убили в результате операции украинских спецслужб.