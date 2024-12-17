Генерал-лейтенант РХБЗ погиб в Москве в результате покушения

В результате покушения в Москве погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Взрыв произошел сегодня ночью у дома на Рязанском проспекте, когда двое человек направлялись к подъезду или выходили из дома. Предварительно, самокат с примотанным к ручке СВУ припарковал неизвестный у подъезда за несколько часов до взрыва — около 2-3 часов ночи, пишет SHOT.

Детонация была произведена дистанционно, предположительно, подрывник или его сообщник могли даже не находиться в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей ЖК.

В результате взрыва погибли двое военнослужащих: генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ и его помощник. Также в результате взрыва потрескалась облицовка дома, обломками побило три автомобиля.

Напомним, 9 декабря в центре Донецка взорвался внедорожник. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Взрывное устройство было заложено в ночь на 9 декабря. Погибшим оказался владелец автомобиля - российский офицер.