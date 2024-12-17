Губернатор: Генерал Кириллов знал, что за ним охотятся

Губернатор Костромской области Сергей Ситников высказался о гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По словам политика, офицер знал, что может погибнуть.

"Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины", - написал Ситников в своем telegram-канале.

Напомним, сегодня в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. Исполнители преступления дистанционно активировали детонатор, когда генерал и его помощник вышли из подъезда. Видео с моментом взрыва появилось в Сети. На кадрах видно, как один из мужчин оборачивается на припаркованный у подъезда самокат, на руле которого было установлено СВУ, вероятнее всего, на звук сработавшего мобильного телефона.

СКР подтвердил, что было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Reuters сообщает, что Кириллова убили в результате операции украинских спецслужб.