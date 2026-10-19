19 Октября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Невеста из Нижнего Тагила отсудила у хозяйки коттеджа компенсацию за травму ноги

В Нижнем Тагиле невеста получила травму во время свадьбы в арендованном коттедже и потребовала компенсацию у арендодателя. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в августе 2025 года в коттедже на ул. Заречной. Поздно вечером во время празднования, девушка вышла из сауны в зону бассейна, поскользнулась на мокрой плитке и повредила ногу. В стене на уровне пола отсутствовал фрагмент облицовки, и нога попала в пустоту с металлическим каркасом. Как результат — глубокая резаная рана, швы и две недели перевязок. Более того, девушка была кормящей матерью, а потому не могла полноценно ухаживать за ребенком, а принимать обезболивающие тем более.

Пострадавшая обратилась к собственнику жилища, потребовав компенсацию, а, получив отказ, обратилась с иском в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Ответчик иск не признала и подала встречный — о взыскании 5,4 тыс. рублей за поврежденную плитку. По ее версии, отверстие в стене возникло от удара самой гостьи, а на полу было скользко из-за воды, которую нанесли отдыхающие.

Суд же постановил, что ответчик не предоставила доказательств вины пострадавшей. На фото были видны дефекты облицовки, которые ответчик позднее сама устранила. Кроме того, в месте падения отсутствовало противоскользящее покрытие — резиновые коврики были куплены уже после инцидента. Доводы владелицы комплекса о том, что невеста в момент травмирования была нетрезва и отказалась от тапочек, суд счел несостоятельными. Пострадавшая не могла предвидеть наличие дефекта в стене и влаги на полу.

Иск пострадавшей был удовлетворен частично. С предпринимательницы взыскали 50 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда и 25 тыс. рублей штрафа за отказ добровольно урегулировать спор. В удовлетворении встречного иска суд отказал.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца.

Теги: Нижний Тагил, невеста, травма ноги, компенсация, коттедж


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