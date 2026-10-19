В Госдуме параллельно с назначением членов кабмина пройдут учения ФСО

В Москве пройдут учения федеральной службы охраны (ФСО). Они состоятся 21-23 октября.

Речь идёт о плановых ежегодных тактико-специальных учениях. Основные этапы пройдут в Доме Правительства, комплексе зданий администрации президента, Госдуме и Совфеде. Предстоит отработать практические вопросы служебной деятельности. Введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспорта не запланировано, сообщает пресс-служба ФСО.

В Госдуме назначена дата рассмотрения кандидатов на различные посты в Правительстве. Оно состоится на пленарном заседании в 15.00 21 октября. 19-20 октября пройдут встречи кандидатов со всеми политическими фракциями. 20-го же их рассмотрят в профильных комитетах, сообщает пресс-служба Госдумы.