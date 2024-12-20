Шойгу и Белоусов простились с генералом Кирилловым

В Москве похоронили генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Церемонию прощания с офицером посетили прошлый и действующий министры обороны России Сергей Шойгу и Андрей Белоусов.

Прощание состоялось на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта РХБЗ ВС РФ, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. В результате взрыва в Москве погиб сам военный и его помощник. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.

"Устремления противника нам понятны, покушение является не единичным, и не только на военных – на журналистов и общественных деятелей. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима", - заявил президент РФ.

Говоря об этих покушениях и убийстве Кириллова, он признал, что российские спецслужбы "пропустили эти удары".

"Нужно совершенствовать эту работу и не допускать тяжелейших для нас проколов", - поставил задачу Путин.