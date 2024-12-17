Погибший генерал-лейтенант высказывался о преступлениях Украины

Погибший сегодня при взрыве в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооружённых сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов много высказывался о преступлениях киевского режима, а также нарушениях со стороны США.

Как сообщают Известия, он в прошлом году рассказывал, что спецслужбы Украины готовили провокацию против России с применением отравляющих веществ. Кириллов отмечал, что США игнорировали вопросы биобезопасности для получения больших денег. Кроме того, эта страна экспериментировала со штаммами вируса натуральной оспы, несмотря на запрет Всемирной организации здравоохранения.

Летом этого года генерал сообщал о том, что на Украине нашли химическую лабораторию, в которой производили отравляющие вещества.

Смерть Игоря Кириллова прокомментировала сегодня официальный представитель МИД Мария Захаров. По ее словам, погибший начальник войск РХБЗ разоблачал преступления англосаксов.

Он многое рассказывал о провокациях НАТО с химическим оружием в Сирии, действиях Великобритании с запрещенными химическими веществами, а также о деятельности американских биолабораторий на Украине и многом другом.

Ранее мы сообщали, что в результате покушения в Москве погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Взрыв произошел сегодня ночью у дома на Рязанском проспекте, когда двое человек направлялись к подъезду или выходили из дома. Предварительно, самокат с примотанным к ручке СВУ припарковал неизвестный у подъезда за несколько часов до взрыва — около 2-3 часов ночи.

Детонация была произведена дистанционно, предположительно, подрывник или его сообщник могли даже не находиться в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей ЖК.