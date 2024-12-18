Захарова назвала смешными заявления Вашингтона о непричастности к убийству Кириллова

Заявление Вашингтона о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вызывает смех, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие", — сказала дипломат РИА Новости.

Ранее официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого погиб Кириллов. При этом чиновник ушел от ответа на вопрос про контакты США и Украины после убийства генерала-лейтенанта.

Напомним, Служба безопасности Украины призналась в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом заявил The New York Times сотрудник украинских спецслужб. По словам собеседника, генерал был их "законной целью".

17 декабря в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте.