Кремль: Заказчики и организаторы теракта против Кириллова очевидны

Москве известны заказчики теракта в отношении начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта", - сказал он. "Мы боремся с этими заказчиками, боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков добавил, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы.

Также пресс-секретарь отметил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы работают эффективно, расследуя это дело.

Напомним, 17 декабря в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. Служба безопасности Украины призналась в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ, об этом заявил The New York Times сотрудник украинских спецслужб.

Сегодня МВД сообщило о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. За теракт против Кириллова ему обещали 100 тысяч долларов и выезд на проживание в ЕС.