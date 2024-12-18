Кремль: Заказчики и организаторы теракта против Кириллова очевидны

18 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Кремль: Заказчики и организаторы теракта против Кириллова очевидны

Москве известны заказчики теракта в отношении начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта", - сказал он. "Мы боремся с этими заказчиками, боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков добавил, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы.

Также пресс-секретарь отметил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы работают эффективно, расследуя это дело.

Напомним, 17 декабря в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. Служба безопасности Украины призналась в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ, об этом заявил The New York Times сотрудник украинских спецслужб.

Сегодня МВД сообщило о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. За теракт против Кириллова ему обещали 100 тысяч долларов и выезд на проживание в ЕС.

Теги: песков, кириллов, теракт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.12.2024 15:48 Мск По делу об убийстве Кириллова допросили несколько человек

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2024 12:05 Мск Медведев: Представители НАТО, помогающие Украине, - законные цели для России
Ранее 18.12.2024 10:37 Мск У МВД Узбекистана нет данных о задержании подозреваемого по делу об убийстве Кириллова
Ранее 18.12.2024 09:35 Мск Исполнителем убийства генерала Кириллова в Москве оказался 29-летний гражданин Узбекистана
Ранее 18.12.2024 09:11 Мск Захарова назвала смешными заявления Вашингтона о непричастности к убийству Кириллова
Ранее 18.12.2024 09:05 Мск По делу о гибели генерала Кириллова задержаны двое
Ранее 18.12.2024 00:07 Мск Украина призналась в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова
Ранее 17.12.2024 19:21 Мск Россия поднимет в Совбезе ООН вопрос о теракте в отношении генерала Кириллова
Ранее 17.12.2024 16:23 Мск Губернатор: Генерал Кириллов знал, что за ним охотятся
Ранее 17.12.2024 16:05 Мск Покушение на генерала Кириллова: при взрыве выжил его водитель
Ранее 17.12.2024 11:53 Мск Убийство генерала Кириллова заказала Украина
Ранее 17.12.2024 10:58 Мск Захарова возмущена комментарием немецкого журналиста о гибели российского генерала Кириллова
Ранее 17.12.2024 09:33 Мск Погибший генерал-лейтенант высказывался о преступлениях Украины
Ранее 17.12.2024 08:52 Мск Бомба, при взрыве которой погиб начальник войск РХБЗ, была заложена в самокат
Ранее 17.12.2024 08:13 Мск Генерал-лейтенант РХБЗ погиб в Москве в результате покушения
Ранее 17.12.2024 07:44 Мск Двое военнослужащих погибли в результате взрыва в Москве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети