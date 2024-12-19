Спецпосланник Трампа по Украине раскритиковал теракт против Кириллова

Будущий спецпосланник по Украине победившего на выборах президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил Fox News, что убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова является неразумным шагом со стороны Украины.

"Я не думаю, что это было умно", – заявил он. Келлог указал, что это событие не станет серьезным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Напомним, 17 декабря в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. Служба безопасности Украины призналась в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ, об этом заявил The New York Times сотрудник украинских спецслужб.