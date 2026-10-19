Сенатор США заявил об идеологии трансгуманизма у руководства ИИ-гигантов

Американский сенатор Берни Сандерс выступил с резкой критикой идей элиты Кремниевой долины, которая продвигает идеологию трансгумаизма - "преодоления" и замены человека на постлюдей со сверхспособностями. Об этом он написал статью в журнале The Atlantic.

По его мнению, ИT-гиганты вынашивают замысел с цель вывести новых существ. Он привел высказывания лидеров ИИ-гигантов: OpenAI, Anthropic и др. Так, глава OpenAI Сэм Альтман еще несколько лет назад предсказал два сценария развития событий: либо появление "цифрового разума" приведет к гибели людей, либо произойдет их полная интеграция с компьютерами. Создатель SpaceX Илон Маск ранее проводил параллель между людьми и обычным софтом, который лишь запускает более мощную опрационную систему. Сандерс считает, что Маск видит в людях исключительно переходное звено для появления цифрового сверхразума.

В прошлом году соучредитель Palantir Питер Тиль не дал прямого ответа на вопрос о том, желает ли он дальнейшего сохранения человеческого рода.

По оценке Сандерса, все это идеология радикального трансгуманизма. И к ней нельзя относиться как к фантазиям маргиналов, когда речь идет о философии людей, контролирующих триллионные капиталы. Хотя подавляющее большинство жителей планеты не хотят такого будущего, вытеснение человека уже происходит, заключил сенатор.