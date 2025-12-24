Прокурор просит дать пожизненное обвиняемому в убийстве генерала Кириллова

Гособвинение просит военный суд приговорить Ахмаджона Курбонова*, обвиняемого в теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, к пожизненному заключению.

Прокурор также просит приговорить остальных трех фигурантов дела к 28, 26 и 24 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Курбонов* полностью признал вину в преступлении и раскаялся в содеянном. Роберт Сафарян признал вину частично, а Рамазан Падиев и Батухан Точиев вину не признают.

Кириллов и его помощник погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва в Москве. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель теракта - 29-летний уроженец Узбекистана. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, оставил его у дома генерала за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда.

* внесен в перечень террористов и экстремистов