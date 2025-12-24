24 Декабря 2025
Происшествия В России
Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Прокурор просит дать пожизненное обвиняемому в убийстве генерала Кириллова

Гособвинение просит военный суд приговорить Ахмаджона Курбонова*, обвиняемого в теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, к пожизненному заключению.

Прокурор также просит приговорить остальных трех фигурантов дела к 28, 26 и 24 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Курбонов* полностью признал вину в преступлении и раскаялся в содеянном. Роберт Сафарян признал вину частично, а Рамазан Падиев и Батухан Точиев вину не признают.

Кириллов и его помощник погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва в Москве. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель теракта - 29-летний уроженец Узбекистана. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, оставил его у дома генерала за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск. Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда.

* внесен в перечень террористов и экстремистов

Теги: Игорь Кириллов, Ахмаджон Курбонов*


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.11.2025 08:52 Мск МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу генерала Кириллова
Ранее 05.11.2025 13:00 Мск Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину
Ранее 08.10.2025 15:51 Мск Взрывчатку для теракта, в котором погиб генерал Кириллов, доставили из Польши
Ранее 15.08.2025 10:20 Мск Куратор убийства генерала Кириллова объявлен в международный розыск
Ранее 06.05.2025 10:11 Мск Вдова убитого начальника РХБЗ Кириллова может стать сенатором
Ранее 03.04.2025 20:40 Мск Мишустин распорядился открыть училище имени погибшего начальника войск РХБЗ Кириллова
Ранее 13.02.2025 15:53 Мск Суд продлил арест первому обвиняемому в убийстве начальника войск РХБЗ
Ранее 16.01.2025 14:52 Мск СК: По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны еще два человека
Ранее 13.01.2025 20:00 Мск "Ъ": В деле о гибели генерала Кириллова появились два новых фигуранта
Ранее 20.12.2024 14:50 Мск Шойгу и Белоусов простились с генералом Кирилловым
Ранее 19.12.2024 20:42 Мск Суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве главы войск РХБЗ Кириллова
Ранее 19.12.2024 15:00 Мск Путин назвал убийство генерала Кириллова тяжелейшим проколом российских спецслужб
Ранее 19.12.2024 08:00 Мск Силовики проверят документы исполнителя теракта, после которого погиб Кириллов
Ранее 19.12.2024 03:00 Мск Спецпосланник Трампа по Украине раскритиковал теракт против Кириллова
Ранее 18.12.2024 15:48 Мск По делу об убийстве Кириллова допросили несколько человек
Ранее 18.12.2024 12:24 Мск Кремль: Заказчики и организаторы теракта против Кириллова очевидны
Ранее 18.12.2024 12:05 Мск Медведев: Представители НАТО, помогающие Украине, - законные цели для России
Ранее 18.12.2024 10:37 Мск У МВД Узбекистана нет данных о задержании подозреваемого по делу об убийстве Кириллова
Ранее 18.12.2024 09:35 Мск Исполнителем убийства генерала Кириллова в Москве оказался 29-летний гражданин Узбекистана
Ранее 18.12.2024 09:11 Мск Захарова назвала смешными заявления Вашингтона о непричастности к убийству Кириллова
Ранее 18.12.2024 09:05 Мск По делу о гибели генерала Кириллова задержаны двое
Ранее 18.12.2024 00:07 Мск Украина призналась в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова
Ранее 17.12.2024 19:21 Мск Россия поднимет в Совбезе ООН вопрос о теракте в отношении генерала Кириллова
Ранее 17.12.2024 16:23 Мск Губернатор: Генерал Кириллов знал, что за ним охотятся
Ранее 17.12.2024 16:05 Мск Покушение на генерала Кириллова: при взрыве выжил его водитель
Ранее 17.12.2024 11:53 Мск Убийство генерала Кириллова заказала Украина
Ранее 17.12.2024 10:58 Мск Захарова возмущена комментарием немецкого журналиста о гибели российского генерала Кириллова
Ранее 17.12.2024 09:33 Мск Погибший генерал-лейтенант высказывался о преступлениях Украины
Ранее 17.12.2024 08:52 Мск Бомба, при взрыве которой погиб начальник войск РХБЗ, была заложена в самокат
Ранее 17.12.2024 08:13 Мск Генерал-лейтенант РХБЗ погиб в Москве в результате покушения
Ранее 17.12.2024 07:44 Мск Двое военнослужащих погибли в результате взрыва в Москве

