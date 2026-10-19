Власти Югры выделят муниципалитетам миллиард: Дотации распределят между 11 городами и районами

Власти Югры выделят муниципалитетам 1 млрд рублей. Дотации распределят между 11 городами и районами, сообщает Neft.

Средства обеспечат финансовую поддержку муниципалитетов. На эти деньги местные власти смогут решать актуальные для территории задачи, например, обновить социальную инфраструктуру, улучшить качество услуг жителям и воплотить социально значимые проекты. Кроме того, в правительстве оценили эффективность работы муниципальных властей.

Лучшими стали Покачи, Урай, Ханты-Мансийск, Белоярский, а также Ханты-Мансийский и Белоярский районы. Они получат гранты.