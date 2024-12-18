Медведев: Представители НАТО, помогающие Украине, - законные цели для России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на то, что в The Times теракт против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника "законным актом обороны".

Анализируя эту публикацию в своём telegram-канале, Медведев предполагает, что, по такой логике, все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи бандеровской Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России. Все эти люди могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства, и просто для всех патриотов России, считает Медведев. Во-вторых, у исполнителей преступлений против России, названных выше, всегда есть пособники.

"И они – тоже законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй. Стало быть, это всё руководство издания. Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается", - написал Медведев.

Напомним, 17 декабря в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. Служба безопасности Украины призналась в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ, об этом заявил The New York Times сотрудник украинских спецслужб.