Украина призналась в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Служба безопасности Украины призналась в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

Об этом заявил The New York Times сотрудник украинских спецслужб. По словам собеседника, генерал был их "законной целью".

За день до теракта Кириллов стал подозреваемым по уголовному делу на Украине.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников высказался о гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По словам политика, офицер знал, что может погибнуть.

Напомним, сегодня в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте.