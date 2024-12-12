В Бийске при взрыве газа в жилом доме пострадали женщина и ребенок

В Бийске (Алтайский край) в результате взрыва бытового газа пострадали женщина и 9-летний мальчик. Об этом сообщается в Telegram-канале городской станции скорой медицинской помощи.

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии — у него термические ожоги первой и второй степени. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

По данным МЧС, взрыв произошел в частном двухквартирном доме в результате разгерметизации газового баллона.

Следственный комитет сообщил, что установлена компания, которая занималась реализацией оборудования. Предварительно, баллон был заправлен газом с нарушением технических норм. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирске Евгений Кавун и Ирина Урбах получили сроки по делу о взрыве газа в жилом доме на Линейной, в результате которого погибли 15 человек. Взрыв в пятиэтажном доме произошел утром 9 февраля 2023 года, после этого возник пожар и обвалился подъезд. Фигуранты дела представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.