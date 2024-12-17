Покушение на генерала Кириллова: при взрыве выжил его водитель

Водитель выжил после взрыва у дома в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в момент активации СВУ мужчина сидел за рулем в салоне служебного автомобиля. Взрывной волной его контузило, осколками стекла посекло лицо и руки.

Напомним, сегодня в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. Исполнители преступления дистанционно активировали детонатор, когда генерал и его помощник вышли из подъезда. Видео с моментом взрыва появилось в Сети. На кадрах видно, как один из мужчин оборачивается на припаркованный у подъезда самокат, на руле которого было установлено СВУ, вероятнее всего, на звук сработавшего мобильного телефона, пишет Mash.

СКР ранее подтвердил, что было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Reuters сообщает, что Кириллова убили в результате операции украинских спецслужб.