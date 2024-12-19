Путин назвал убийство генерала Кириллова тяжелейшим проколом российских спецслужб

Владимир Путин прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта РХБЗ ВС РФ, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. В результате взрыва в Москве погибли сам военный и его помощник. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.

Как рассказал Путин во время сегодняшнего подведения итогов 2024 года, попытки покушения на россиян не первые, и они известны.

"Устремления противника нам понятны, покушение является не единичным, и не только на военных – на журналистов и общественных деятелей. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима", - заявил президент РФ.

Говоря об этих покушениях и убийстве Кириллова он признал, что российские спецслужбы "пропустили эти удары".

"Нужно совершенствовать эту работу и не допускать тяжелейших для нас проколов", - поставил задачу Путин.