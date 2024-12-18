У МВД Узбекистана нет данных о задержании подозреваемого по делу об убийстве Кириллова

У МВД Узбекистана пока нет данных о задержанном гражданине страны за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"У нас пока нет информации", — сказал РИА Новости представитель МВД.

СМИ выяснили, что задержанным по подозрению в убийстве Кириллова, предположительно, является Ахмад Курбанов. Shot сообщает, что он не в первый раз приехал в Москву. До этого он был в столице в 2015 году, после чего уезжал на родину в Узбекистан. В Москве он работал в чайхане, пишет телеграм-канал.

Ранее МВД сообщило о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. За теракт против Кириллова ему обещали 100 тысяч долларов и выезд на проживание в ЕС.

Напомним, 17 декабря в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. Служба безопасности Украины призналась в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ, об этом заявил The New York Times сотрудник украинских спецслужб.