Суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве главы войск РХБЗ Кириллова

Басманный суд в Москве отправил под арест 29-летнего Ахмаджона Алижона угли Курбонова из Узбекистана, обвиняемого в теракте, который привел к смерти генерал-лейтенанта РХБЗ ВС РФ, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

Как сообщают в суде, Курбонову предъявили обвинение в п."б" ч.3 ст. 205 УК РФ "Теракт", а также в ч.4 ст.222.1 УК РФ и ч.З ст.223.1 УК РФ "Незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств". Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в 30 суток.

Напомним, что в результате взрыва 17 декабря в Москве погибли сам военный и его помощник. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.