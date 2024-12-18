По делу об убийстве Кириллова допросили несколько человек

По уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника прошло несколько допросов.

"По подозрению в причастности к преступлению были допрошены несколько человек", — сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Напомним, 17 декабря в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. Служба безопасности Украины призналась в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ, об этом заявил The New York Times сотрудник украинских спецслужб.

Сегодня МВД сообщило о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. За теракт против Кириллова ему обещали 100 тысяч долларов и выезд на проживание в ЕС.