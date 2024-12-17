Бомба, при взрыве которой погиб начальник войск РХБЗ, была заложена в самокат

Следственный комитет РФ подтвердил, что при взрыве в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник.

"По факту убийства двух военнослужащих в Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

Предварительно, самокат с примотанным к ручке СВУ припарковал неизвестный у подъезда за несколько часов до взрыва — около 2-3 часов ночи, пишет SHOT. Детонация была произведена дистанционно, предположительно, подрывник или его сообщник могли даже не находиться в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей ЖК.