Жителям Сысерти согласовали митинг против строительства мусорного полигона

Жителям Сысерти разрешили провести протестную акцию против строительства мусорного полигона. Речь идет о мусороперерабатывающем заводе "Екатеринбург-Юг", который хотят расположить рядом с поселком Щелкун. Уральцы уверены, что несмотря на красивые презентации, завод навредит окружающей среде.

Акция состоится в Сысерти 15 октября в 12.00 возле Туристско-информационного центра (улица Быкова, 51). Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского обкома КПРФ. Депутату областного заксобрания Олегу Гордееву пришло разрешение от администрации Сысертского городского округа за подписью главы Дмитрия Нисковских.

"Свердловские коммунисты поддерживают недовольство местных жителей, возмущенных планами властей и бизнеса: одному из красивейших мест Урала угрожает свалка. Коммунисты и активисты Сысерти призывают неравнодушных граждан города и близлежащих населенных пунктов принять участие в акции протеста! Только ваша активная позиция позволит предотвратить катастрофу, навязываемую властями и беспределом бизнесменов", - говорится в сообщении КПРФ.

Напомним, для строительства областное правительство выбрало место вблизи села Щелкун в Сысертском районе. Один из крупнейших в России мусоросортировочных комплексов с полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) будет обслуживать не только 1,5-миллионный Екатеринбург, но и близлежащие территории. Землей площадью в 700 га владеет тюменская компания "Рифей", аффилированная с региональным оператором по обращению с ТКО в Свердловской области. При этом, организация не предоставила никаких документов, подтверждающих законность и безопасность проекта. Более того, сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без проведения публичных слушаний.