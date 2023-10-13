Жителям Сысерти согласовали митинг против строительства мусорного полигона

13 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителям Сысерти согласовали митинг против строительства мусорного полигона

Жителям Сысерти разрешили провести протестную акцию против строительства мусорного полигона. Речь идет о мусороперерабатывающем заводе "Екатеринбург-Юг", который хотят расположить рядом с поселком Щелкун. Уральцы уверены, что несмотря на красивые презентации, завод навредит окружающей среде.

Акция состоится в Сысерти 15 октября в 12.00 возле Туристско-информационного центра (улица Быкова, 51). Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского обкома КПРФ. Депутату областного заксобрания Олегу Гордееву пришло разрешение от администрации Сысертского городского округа за подписью главы Дмитрия Нисковских.

"Свердловские коммунисты поддерживают недовольство местных жителей, возмущенных планами властей и бизнеса: одному из красивейших мест Урала угрожает свалка. Коммунисты и активисты Сысерти призывают неравнодушных граждан города и близлежащих населенных пунктов принять участие в акции протеста! Только ваша активная позиция позволит предотвратить катастрофу, навязываемую властями и беспределом бизнесменов", - говорится в сообщении КПРФ.

Напомним, для строительства областное правительство выбрало место вблизи села Щелкун в Сысертском районе. Один из крупнейших в России мусоросортировочных комплексов с полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) будет обслуживать не только 1,5-миллионный Екатеринбург, но и близлежащие территории. Землей площадью в 700 га владеет тюменская компания "Рифей", аффилированная с региональным оператором по обращению с ТКО в Свердловской области. При этом, организация не предоставила никаких документов, подтверждающих законность и безопасность проекта. Более того, сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без проведения публичных слушаний.

Презентация Экокластера "Екатеринбург-Юг"(2023)|Фото: презентация Экокластер

Теги: Сысерть, мусорный полигон, завод, пикет, КПРФ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.10.2023 11:04 Мск "Дайте подышать!" Жители Сысертского района записали видео против мусорного полигона
Ранее 28.09.2023 15:38 Мск Строительство мусорного полигона в Сысерти не отразится на тарифах свердловчан, - министр
Ранее 28.09.2023 15:11 Мск Свердловский министр заявил, что мусорные полигоны остановят отток молодежи из малых городов и сел
Ранее 28.09.2023 15:04 Мск Северному полигону вблизи Екатеринбурга осталось "жить" 4 года
Ранее 28.09.2023 14:39 Мск Министр Смирнов: в Свердловской области никогда не будут сжигать мусор
Ранее 27.09.2023 14:28 Мск Жители Сысерти организуют митинг против строительства полигона "Екатеринбург-Юг"
Ранее 25.09.2023 10:24 Мск Прокуратуру просят защитить сельхозземли в Сысерти после решения построить мусорный полигон

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети