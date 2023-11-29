29 Ноября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;МайорДынин&quot; / t.me/majorDynin

"Прочь, оккупанты!" Свердловчане протестуют против мусорного мегапроекта тюменских инвесторов

На трассах в Свердловской области появились плакаты противников размещения под Сысертью крупнейшего в УрФО мусорного полигона "Екатеринбург-Юг". Несмотря на заверения властей, что свалка будут способствовать развитию экономики, население не особо желает видеть ее у себя под боком.

Полигон, с учетом очередного подорожания стоимости кредитных ресурсов, должен вырасти в цене с изначальных 12 млрд до астрономических 25 млрд рублей. Тюменские инвесторы, близкие к губернатору, отобьют их за счет бюджета и, вероятно, тарифов. В это время свердловчане намекают на имевшееся у инвесторов австрийское гражданство (которое они действительно в свое время получали) и даже называют "оккупантами".

Плакат противников размещения под Сысертью мусорного полигона "Екатеринбург-Юг" (на одной из трасс в Свердловской области)(2023)|Фото: telegram-канал "МайорДынин" / t.me/majorDynin

Плакат противников размещения под Сысертью мусорного полигона "Екатеринбург-Юг" (на одной из трасс в Свердловской области)(2023)|Фото: telegram-канал "МайорДынин" / t.me/majorDynin

Напомним, мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг" хотят расположить рядом с поселком Щелкун. Власти представили местным жителям проект и заявили, что свердловчане даже не заметили бы "эко-кластер", если бы его решили построить втихую. Однако, похоже, именно такой план и преследовался: сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Обязательную согласительную процедуру с народом муниципальные власти хотели заменить на общественные обсуждения, которые имеют совсем другой юридический статус. Когда же слушания состоялись, то большинство жителей высказались против проекта.

Теги: Екатеринбург-юг, мусорный полигон


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