20 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: местные жители, протестующие против строительства полигона

"Агропромкредит" передал участок в Сысерти концессионеру мусорного полигона

"Агропромкредит" 19 декабря 2024 года передал земли сельхозназначения у деревни Андреевка в Сысертском районе компании "Экологические системы". Это значит, что концессионер мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" все же заполучил участок для дальнейшего строительства. Соответствующая информация опубликована в базе Росреестра.

Отметим, что неделю назад губернатор Евгений Куйвашев на своей "прямой линии" заявил, что власти еще не определились с местом строительства и жителям ближайшей деревни Андреевки не стоит переживать. Однако уже на следующий день на сайте МинЖКХ Свердловской области появилась новая территориальная схема, утвержденная губернатором еще в июле 2024 года, в которой планируемое место строительства располагается прямо у деревни в Сысертском районе.

Куйвашев также заявлял, что с концессионером у региона "выстраиваются нормальные деловые отношения", несмотря на слова активистов о проблемах, якобы возникавших у других регионов с этой компанией. Если исходить из слов, ранее сказанных Накануне.RU экспертом, то выбор именно "Экологических систем" в качестве концессионера становится более чем очевидным, ведь бенефициаром компании является Алексей Бобров, который также руководит ОАО КБ "Агропромкредит".

Напомним, в начале декабря 17 арбитражный суд отказал Уральскому управлению Россельхознадзора в удовлетворении апелляции по мусорному полигону в Сысерти, который станет крупнейшим в УрФО. Таким образом, суд встал на сторону владельца участка, банка "Агропромкредит", который, как уверены в Россельхознадзоре, минимум три года не использовал сельхозземли по назначению. Это является серьезным нарушением, которое позволяло наложить ограничения на банк в плане использования земель.

Против строительства мусорного полигона регулярно выступают жители Сысертского городского округа. Они неоднократно обращали внимание на экологическую составляющую территории, на близкое расположение к будущему заводу жилых поселений и попытку провернуть все за их спинами.

В сентябре местных жителей выгнали с заседания гордумы, впервые за восемь лет закрыв его от граждан. Свое решение депутаты обосновали озвучиванием персональных данных тех же горожан при обсуждении вопроса. Однако уральцы посчитали это необоснованным, ведь самостоятельно составляли списки и прекрасно знают информацию друг о друге.

Жители Сысертского района также получали угрозы с неизвестного номера. Незнакомец, изображая кавказский акцент, обещал убить активистов и их семьи, если те не откажутся от своих слов против мусорного полигона. Несмотря на это, полиция игнорировала заявления граждан. Позднее одна из активисток в 100 м от своего дома обнаружила сколоченный крест с траурной лентой и ее фото. После этого угрозы последовали уже со стороны мэра Екатеринбурга, который пообещал поднятие тарифов на вывоз мусора, а также губернатора Евгения Куйвашева.

Теги: Агропромкредит, Экологические системы, Сысерть, Андреевка, Екатеринбург-Юг, мусорный полигон


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