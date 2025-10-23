В МинЖКХ Свердловской области заявили о поиске новой площадки под мусорный полигон для Екатеринбурга

Свердловское министерство ЖКХ объявило о поиске новой площадки, где разместится мусоросортировочный комплекс, который ранее планировали построить в Сысертском районе.

"В настоящее время прорабатываются механизмы и условия по реализации инвестиционного проекта строительства объекта для города Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации, а также земельные участки, которые будут соответствовать требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации для размещения необходимых объектов", - говорится на сайте министерства.

Там также добавили, что строительство возможно только после прохождения проектной документацией необходимых экспертиз, в числе которых государственная экологическая экспертиза, в ходе которой оценивается безопасность намечаемой хозяйственной деятельности для окружающей среды. Проект планируют реализовать до 2030 года. Он включает объекты обработки ТКО совокупной мощностью не менее 1,4 млн. тонн в год и объекты утилизации совокупной мощностью не менее 0,6 млн. тонн в год.

Отметим, что расторжение концессионного соглашения в министерстве описывают довольно кратко.

"В связи с невозможностью предоставления земельного участка под строительство объекта, а также ввиду изменившихся технических и экономических условий концессионное соглашение расторгнуто", - говорится на сайте.

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" оценивалось в 25 млрд руб., с учетом процентных ставок по кредитам. Концессионером выступало ООО "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

В феврале 2025 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка решили перевести в промышленную зону, несмотря на заявленную в суде позицию Россельхознадзора. В мае по инициативе федерального Россельхознадзора участки были арестованы, а планы по строительству полигона в Сысертском районе отменил врио губернатора Денис Паслер. А накануне и Свердловский областной суд признал незаконным перевод сельхозземель в промышленную категорию.

Позднее Алексей Бобров отреагировал на расторжение концессии. А в сентябре бизнесмена и других топ-менеджеров "Корпорации СТС" и аффилированных с ней компаний задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь может идти о деятельности целой ОПГ. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета. 24 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Алексея Боброва в СИЗО до 15 ноября.