19 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Свердловский областной комитет КПРФ

Свердловские власти лишили города Екатеринбургской агломераций возможности влиять на застройку

Жители Сысерти больше не смогут повлиять на генплан, согласно которому власти хотят построить у поселка Щелкун мусоросортировочный комплекс "Екатеринбург-Юг". К таком решению сегодня пришли депутаты законодательного собрания Свердловской области.

Вопрос "О перераспределении полномочий по утверждению генерального плана городского округа между органами местного самоуправления отдельных городских округов, расположенных на территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области" рассматривался седьмым на заседании, однако трансляция для общественности стала недоступна уже после обсуждения первого вопроса. Как рассказал Накануне.RU депутат заксобрания от КПРФ Олег Гордеев, депутаты приняли проект в первом, а затем сразу во втором и третьем чтении. Теперь полномочия от местных депутатов будут переданы городским администрациям, которые зачастую подконтрольны областным властям.

Решение касается девяти городов Екатеринбургской агломерации, среди которых: Первоуральск, Арамиль, Среднеуральск, Ревда, Белоярский, Верхнее Дуброво, Полевской, Дегтярск и Сысерть. Изначально, поскольку генплан утверждался местными думами, на их корректировку могли повлиять депутаты, выступающие как глас народа. Однако сейчас все полномочия передаются министерству строительства Свердловской области. Утверждается, что это делается для того, чтобы развивать все города агломерации в едином ключе, однако, выступающие против мусорного полигона уверены, что таким решением власти просто решили "закрыть рты" и "связать руки" жителям Сысертского района.

По словам члена партии КПРФ, такого рода решения, да еще и во время уже идущей процедуры рассмотрения и утверждения генплана, принимаются отнюдь не для людей.

"Буквально две недели назад состоялись публичные слушания, на которых почти 2 тыс. человек высказали свое однозначное несогласие с проектом нового генерального плана [Сысерти]. И для меня непонятно, почему сейчас, когда процедура рассмотрения генерального плана уже идет, депутаты законодательного собрания по обращению глав местных администраций пытаются поменять правила игры. Для меня очевидно, что делается это не в интересах жителей, и поэтому я как депутат фракции буду голосовать против данного законопроекта", - заявил ранее Олег Гордеев.

Напомним, речь идет о строительстве одного из крупнейших в РФ мусоросортировочных комплексов "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. рядом с поселком Щелкун. Инициаторы строительства уже попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против генплана и строительства мусорного полигона. Против выступили даже участники СВО, отправившие гневное обращение к местным властям. После этого и стало известно о новом законопроекте.

Теги: генплан, ЗакСО, Сысерть, мусорный полигон


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