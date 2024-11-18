18 Ноября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видео инициативной группы жителей, выступающей против мусорного полигона в Сысертском городском округе

Жители Сысерти записали видеообращение к Жоге с просьбой не допустить строительства мусорного полигона

Жители Сысертского района, выступающие против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг" около деревни Андреевка, записали видеообращение новому полпреду в УрФО Артему Жоге. В нем они попросили обратить внимание на проблему, разобраться в ситуации и не допустить строительства, как его называют местные власти, эко-кластера на землях сельхозназначения.

"Второй год правительство области игнорирует наши обращения, препятствует проведению местного референдума, нарушая тем самым Конституцию РФ. Кроме того, строительство мусорного полигона за землях сельхозназначения противоречит продовольственной доктрине нашего президента, а наличие залежей торфа может привести к пагубным последствиям", - говорят уральцы в обращении.

Ранее мы писали, что завод хотят поставить на участке, все еще имеющем статус земель сельхозназначения. Их пытался отстоять Роспотребнадзор, однако владелец - банк "Агропромкредит", смог доказать в суде свое право распоряжаться территорией. Это значит, что он может свободно передать участок под строительство.

"Наше сегодняшнее обращение - это крик отчаяния местных жителей, в отношении которых правительство Свердловской области собирается совершить настоящий геноцид. Мы стучимся во все двери, мы записываем видеообращения, выходим с пикетами в Екатеринбург и требуем встречи с правительством Свердловской области", - добавляют жители Сысерти.

Одним видеообращением не обошлось. Уральцы приехали в Екатеринбург и вышли с одиночным пикетом к зданию полпредства.

"Мы не хотим, чтобы на наших землях строился этот мусорный полигон. Пришли к полпреду Артему Жоге. Хотим, чтобы он нас услышал, принял, послушал все наши предложения. Нет мусорному полигону!" - говорит жительница села Никольское.

Пикет в Екатеринбурге против строительства мусорного полигона в Сысертском районе(2024)|Фото: инициативная группа жителей, выступающая против мусорного полигона в Сысертском городском округе

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства уже попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Затем дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А позднее и глава Екатеринбурга Алексей Орлов успел напугать уральцев повышением тарифов в случае переноса объекта на другое место.

Теги: Сысерть, Жога, мусорный полигон, видеообращение


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