Евгений Солнцев на встрече с премьером Казахстана обсудил векторы развития экономического и гуманитарного сотрудничества

"Конструктивная встреча сегодня прошла с Премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Абаевичем Бектеновым", - сообщил в своем канале в МАХ губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Глава региона отметил, что главной темой повестки встречи были вопросы укрепления партнёрства в рамках заданного Владимиром Путиным и Касым-Жомарт Токаевым курса.

Важно напомнить, что это уже вторая встреча с казахскими руководителями с начала этого года.

"После последнего нашего разговора с Олжасом Абаевичем о системе высшего образования и реализации совместной программы двух дипломов казахстанского и оренбургского вузов – Оренбургский госуниверситет им. В. А. Бондаренко и Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова – начали такую работу", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Вузы подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, в котором были обозначены направления подготовки по физике и математике. Планируется, что уже с 2027 года студенты начнут обучение по этим предметам.

"Для нас Казахстан – крупнейший импортёр и экспортёр. За 8 месяцев 2026 года экспорт Оренбуржья в Казахстан составил более 270 млн долларов США, импорт из Казахстана – порядка 187 млн долларов", - сообщил глава Оренбуржья.

Регион осуществляет поставки сельхозпродукции и промышленных товаров, а из Казахстана поступает сырьё для металлургической промышленности, отдельные продукты питания и потребительские товары.

"Уверен, что значительно укрепить наши экономические связи мы можем в сфере АПК. Сегодня обсудили вопросы наращивания продаж яичной продукции и зерна. Благодарю Олжаса Абаевича за понимание проблематики и поручение министерствам более детально проработать волнующие вопросы. Ведь за каждым стоят конкретные предприятия, трудовые коллективы и наши общие интересы в сотрудничестве", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Также на встрече обсуждались транспортно-логистические перспективы сотрудничества. Территории современного Казахстана и Оренбургской области исторически связывал Великий шёлковый путь и губернатор считает, что сотрудничество в этой сфере необходимо выводить на новый уровень.

"Особо подчеркну: для Оренбуржья очень важно не только реализовать деловые проекты, но и сохранять исторические, родственные и культурные связи народов, проживающих по обе стороны границы", - резюмировал губернатор.