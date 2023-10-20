20 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Противникам полигона возле Сысерти продолжают угрожать расправой. В дело вмешалась Госдума

Активистам, выступающим против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе, продолжают поступать угрозы. Свердловчане получают звонки от неизвестных со словами "расправимся" и "уничтожим". В дело решил вмешаться депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска Андрей Альшевских.

По его словам, первые угрозы пошли еще в начале октября. Тогда двое активистов обратились в полицию, но никакой реакции от правоохранительных органов не последовало. Сейчас угрожающие звонки поступают уже четырем противникам мусорного завода.

"Призываю облпрокуратуру и региональное ГУВД защитить земляков. Вариантов мало, кому выгодны методы запугивания. Других аргументов, похоже, что у лоббистов нет", - пишет Альшевских в своих соцсетях.

Напомним, жители Сысертского района уже рассказывали о поступающих им угрозах с неизвестного номера. Незнакомец, изображая кавказский акцент, обещает убить активистов и их семьи, если те не откажутся от своих слов против мусорного полигона.

"Ваш звонящий четко обозначил мотив и требование. Это не ревность или бытовые разборки, это четко озвучено - выступления против полигона! Мы вам говорим - давайте цивилизованно искать пути решения! Мы знаем, что вы будете делать дальше и принимаем меры. Вы нас боитесь, раз не выходите на контакт? Ждем адекватных решений. Не позорьтесь! Мы не выступаем против эко-кластера, мы говорим ЗА сельхозземли и чистоту Сысертского района - туристического и чистого! Мы любим нашу малую Родину!" - обращаются активисты к заинтересованным в строительстве завода лицам.

На прошлых выходных также прошел пикет против строительства мусорного полигона. Людей не остановили ни угрозы, ни ливень.

Напомним, речь идет о мусороперерабатывающем заводе "Екатеринбург-Юг", который хотят расположить рядом с поселком Щелкун. Власти уже представили местным жителям проект, согласно которому, по их словам, свердловчане даже не заметили бы эко-кластер, если бы его решили построить втихую. Однако, похоже, именно такой план и преследуется: сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Обязательную согласительную процедуру с народом муниципальные власти хотели заменить на общественные обсуждения, которые имеют совсем другой юридический статус.

Теги: Госдума, Сысерть, мусорный полигон, противник, угроза, Альшевских


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