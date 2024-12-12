12 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

А есть ли другие площадки? Противники мусорного полигона в Сысерти поймали Куйвашева на слове

Не прошло и суток с "прямой линии" губернатора Свердловской области, как противники строительства мусорного полигона в Сысертском районе уже усомнились в словах главы региона. Ранее Евгений Куйвашев заявил, что власти еще не определились с местом строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг", и жителям ближайшей деревни - Андреевки, не стоит переживать. Однако уже с утра на сайте МинЖКХ Свердловской области появилась новая территориальная схема, утвержденная еще в июле 2024 года, в которой указано, где именно планируется строительство.

Инициативная группа местных жителей отмечает, что, несмотря на изменения в территориальной схеме еще летом этого года, ее, по официально неизвестным причинам, не публиковали вплоть до сегодняшнего дня. Последнего же якобы удалось добиться благодаря вмешательству депутата Госдумы Андрея Кузнецова. На карте видно, что комплекс подразумевает утилизацию, обработку (сортировку) и захоронение отходов.

Новая территориальная схема с обозначением мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" в деревне Андреевка Сысертского района(2024)|Фото: скриншот с сайта министерства ЖКХ Свердловской области

"Что мы видим на ней - планируемый объект ТКО возле д.Андреевка обозначен и планируется. Вчера губернатор на прямой линии заявил, что рассматриваются другие участки и решение не принято. И это заявляет губернатор, который в июле утвердил эту схему! Вы верите в то, что когда торф загорится, власти примут меры? "Все будет экологически безопасно, я обещаю!", - сказал губернатор. Вот вам и "налаживаются хорошие деловые отношения" между губернатором и бобиками. А люди, которых вы, губернатор, поклялись защищать от вот таких "деловых партнеров", вообще пустое место?" - возмущаются противники строительства.

Стоит отметить, что схематичная и текстовая части доступны только частично. За подробностями по схеме обращения с отходами, согласно имеющейся на сайте информации, стоит обращаться почему-то в Тульскую область.

Ранее мы писали, что завод хотят поставить на участке, все еще имеющем статус земель сельхозназначения. Их пытался отстоять Роспотребнадзор, однако владелец - банк "Агропромкредит", смог доказать в суде свое право распоряжаться территорией. Это значит, что он может свободно передать участок под строительство.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства уже попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Затем дело дошло до угроз населению со стороны губернатора, а позднее и глава Екатеринбурга Алексей Орлов успел напугать уральцев повышением тарифов в случае переноса объекта на другое место.

Новая территориальная схема с обозначением мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" в деревне Андреевка Сысертского района(2024)|Фото: паблик ВК "Щит" Малой Родины" / vk.com/club221007752

Теги: Сысерть, Андреевка, Куйвашев, мусорный полигон


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