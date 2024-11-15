В Сысерти в День сельского хозяйства прошел пикет против мусорного полигона

В Сысерти у Дворца культуры им. И.Л. Романенко проходит очередной пикет против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". В этот же день, как рассказали Накануне.RU активисты, в Сысертском городском округе празднуется День сельского хозяйства.

"Этот пикет посвящен планам властей построить очень большой мусорный полигон в нашем экологически чистом Сысертском районе. Мы жители Сысертского района, я в частности, категорически простив этой стройки, как бы ее не назвали: эко-кластер, мусороперерабатывающий завод, мусорный полигон. Эта стройка в любом случае убьет все живое во всем районе", - рассказала пикетирующая.

Напомним, что завод хотят поставить на участке, все еще имеющем статус земель сельхозназначения. Их пытался отстоять Роспотребнадзор, однако владелец - банк "Агропромкредит", смог доказать в суде свое право распоряжаться территорией. Это значит, что он может свободно передать участок под строительство.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства уже попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Затем дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А позднее и глава Екатеринбурга Алексей Орлов успел напугать уральцев повышением тарифов в случае переноса объекта на другое место.