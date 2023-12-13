На шаг ближе к мусорному полигону. ЗакСО отобрало у жителей Сысерти право голосовать за генплан города

Депутаты заксобрания Свердловской области выступили за то, чтобы передать полномочия по утверждения градостроительных нормативов землепользования и застройки от представительных органов местного самоуправления к администрации города. Для жителей Среднего Урала это означает, что жители Сысерти больше не смогут повлиять на генплан, согласно которому на сельхозземлях Сысертского района вырастет мусороперерабатывающий завод. Теперь все находится в руках городской думы, которая уже долгое время пытается успокоить граждан красивыми картинками якобы полностью экологичного кластера, существование которого будет и вовсе незаметно для местных жителей.

Сегодня прошло заседание комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политики, на котором рассматривался законопроект о передаче соответствующих полномочий. В список территорий вошли:

Арамильский городской округ Свердловской области;

Белоярский городской округ;

городской округ Верхнее Дуброво;

городской округ Дегтярск;

городской округ Первоуральск;

городской округ Ревда;

городской округ Среднеуральск;

муниципальное образование "город Екатеринбург";

Полевской городской округ;

Сысертский городской округ.

Решение было принято практически единогласно. Единственным, кто выступил против, стал депутат заксобрания от КПРФ Олег Гордеев. Как рассказал он в своем выступлении (запись имеется в распоряжении Накануне.RU), ни в законопроекте, ни в пояснительной записке, ни на сегодняшнем заседании не было представлено достаточного обоснований для принятия законопроекта.

Он отметил, что депутатам так и не рассказали о каком-либо положительном эффекте приданных изменений.

По его словам, сейчас утверждение правил землепользования состоит из нескольких этапов: комиссия землепользования - очень закрытый и непрозрачный этап принятия решений. После него следуют публичные слушания или общественные обсуждения, где мнение жителей носит исключительно рекомендательный характер, а органы государственной власти уже имеют шаблоны для отписок гражданам с отказами. И только на третьем этапе - на заседании дум органов местного самоуправления жители могут хоть как-то отстоять свои права, передав жалобы, критику и пожелания через избранных ими депутатов. Однако сейчас, в случае передачи всех полномочий городской администрации, ситуация может кардинально измениться.

"Решения будут приниматься за закрытыми дверями администрацией, и чем больше закрытости, тем меньше будут учитываться интересы жителей того или иного населенного пункта. Что касается Сысертского городского округа, необходимо отметить, что прямо сейчас идет процедура рассмотрения и принятия утверждения генерального плана, что в дальнейшем вызовет необходимость внесения изменений в правила землепользования и застройки. Буквально две недели назад состоялись публичные слушания, на которых почти 2 тыс. человек высказали свое однозначное несогласие с проектом нового генерального плана. И для меня непонятно, почему сейчас, когда процедура рассмотрения генерального плана уже идет, депутаты законодательного собрания по обращению глав местных администраций пытаются поменять правила игры. Для меня очевидно, что делается это не в интересах жителей, и поэтому я как депутат фракции буду голосовать против данного законопроекта", - заявил Олег Гордеев.

На это ему возразил председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо. По его утверждению, депутаты не единственные, кто может донести до властей мнение народа - есть общественники и эксперты в строительной сфере, которые лучше разбираются в вопросе. Целью же законопроекта является вовсе не желание забрать у местных жителей право голоса, на чем настаивают в Сысертском районе, а только ускорить процедуру принятия решений. Более того, по имеющейся у Лаппо информации, общественные обсуждения, где, по его мнению, прислушиваются к горожанам, будут проводить и в дальнейшем.

Следующим шагом после заксобрания станет городская дума, заседание которой состоится уже 19 декабря. На нем и должны вынести окончательное решение.

Напомним, мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг" хотят расположить рядом с поселком Щелкун. Похоже, что местные власти хотят любым способом построить эко-кластер: сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Обязательную согласительную процедуру с народом муниципальные власти хотели заменить на общественные обсуждения, которые имеют совсем другой юридический статус.

Зачем строить на сельхозземлях, когда рядом множество территорий промышленного статуса? На самом ли деле эко-кластер будет таковым, и не вырастет ли на чистой здоровой земле обычной мусорный полигон? Когда местные жители вышли с этими вопросами на пикеты, им стали поступать угрозы расправой. Обращение к губернатору и Путину тоже ничего не дало. Первый и вовсе отмахнулся, заявив, что завод не принесет жителям проблем.

С утверждением Лаппо, что на общественных обсуждениях или публичных слушаниях действительно прислушиваются к местному населению, можно поспорить. По крайней мере в Сысертском районе, где против генплана проголосовало 92,17% уральцев, потихоньку стали отклонять жалобы. По словам местных жителей, порядка 90 обращений горадминистрация отклонила якобы "под шумок" уже в первую неделю после публичных слушаний. И это при том, что за генеральный план выступило только 154 человека из четырех населенных пунктов, в двух из которых с перевесом только в один голос.

Против выступили даже участники СВО, отправившие гневное обращение к местным властям. После этого и появилась новость о новом законопроекте.