Протестующие против сысертского мусорного полигона вновь вышли на митинг

Жители Сысертского района Свердловской области вышли на очередной митинг против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". Об этом Накануне.RU сообщили в инициативной группе противников мусорного полигона.

По словам активистов, власти не идут на диалог, поэтому они вынуждены выходить на такие акции. Жители отмечают, что пытаются решить вопрос с полигоном в течение почти двух лет. "Власти Свердловской области, начиная с губернатора, активно проталкивают интересы коммерческих структур, а именно - банка "Агропромкредит", - заявляют они.

Беспокойство жителей района вызывает, в частности, высокая вероятность загрязнения рек и озер, источников питьевой воды, в результате открытия крупного мусорного полигона. Также они боятся пожаров на месте "помойки". Активисты подчеркивают, что чиновники "разбазаривают" сельскохозяйственные земли.

20 ноября жители Сысертского района, выступающие против строительства мусорного полигона, устроили пикет возле резиденции нового полномочного президента РФ в УрФО Артема Жоги.