Протестующие против сысертского мусорного полигона вышли к полпредству

Жители Сысертского района, выступающие против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг", снова устроили пикет возле резиденции нового полномочного президента РФ в УрФО Артема Жоги.

В руках активистка держала плакат с надписью "Юг региона аграрный мегакластер – в промзону!". О реакции властей на пикет пока неизвестно.

Напомним, на днях жители Сысертского района, выступающие против строительства мусорного полигона, записали видеообращение к полпреду президента в УрФО Артему Жоге. В нем они просили обратить внимание на проблему, разобраться в ситуации и не допустить строительства, как его называют местные власти, эко-кластера на землях сельхозназначения.

Тогда одним видеообращением дело не обошлось. Уральцы приехали в Екатеринбург и вышли с одиночным пикетом к зданию полпредства.