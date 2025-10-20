20 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд признал перевод сельхозземель под полигон в Сысерти в промышленную категорию незаконным

Свердловский областной суд признал распоряжение правительства Свердловской области о переводе сельхозземель под мусоросортировочный комплекс "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе в промышленную категорию, незаконным. Об этом Накануне.RU рассказали активисты, выступающие против строительства полигона.

С правительства региона взысканы судебные издержки.

Строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" оценивалось в 25 млрд руб., с учетом процентных ставок по кредитам. Концессионером выступало ООО "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

В феврале 2025 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка решили перевести в промышленную зону, несмотря на заявленную в суде позицию Россельхознадзора. В мае по инициативе федерального Россельхознадзора участки были арестованы, а планы по строительству полигона в Сысертском районе отменил врио губернатора Денис Паслер.

Позднее Алексей Бобров отреагировал на расторжение концессии. А в сентябре бизнесмена и других топ-менеджеров "Корпорации СТС" и аффилированных с ней компаний задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь может идти о деятельности целой ОПГ. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета. 24 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Алексея Боброва в СИЗО до 15 ноября.

Теги: Сысерть, мусорный полигон, сельхозземли, распоряжение, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

