Путин, помоги! В Сысерти, несмотря на сильный ливень, прошел пикет против строительства мусорного полигона

В Сысерти, несмотря на ливень, прошел пикет против строительства мусорного полигона в экологически чистом районе города. Организаторами акции стали представители КПРФ. В мероприятии также приняли участие депутаты местной городской думы и заместитель председателя заксобрания Свердловской области Александр Ивачев.

Люди пришли с плакатами с лозунгами: "Путин, помоги!!!", "Мы за чистый воздух и воду!", "Защитим нашу природу!", "Мы любим нашу землю, а вы?...", "Верхняя Боевка против мусорного полигона в Сысертском районе", "Мы за природу - сегодня в ответе: Скажут "Спасибо" нам завтра дети!", "Сельхозземли фермерам, а не банкирам", "Чистый воздух за деньги не купишь", "В чистом районе нет места полигону", "Путин В.В. и мы за сохранение сельхоз земель", "Воздух, лес, вода со мною навсегда. Нет мусорному полигону!", "Стройте чудо заводы на наших существующих полигонах".

Выступающие отметили, что если произойдет экологическая катастрофа, район останется без питьевой воды.

Как сообщил Накануне.RU депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Олег Гордеев, на мероприятие пришло больше человек, чем было изначально заявлено. Точную цифру парламентарий назвать не смог, однако, предположил, что на площадке собралось около 200 человек (при заявленной сотне участников).

"Пикет прошел спокойно. Полиция сперва пыталась нас остановить, чтобы мы не произносили речь, но мы их убедили. Также были претензии, что пришло больше, человек. Но в итоге нам не стали мешать", рассказал парламентарий.

Участники пикета приняли резолюцию против перевода земель с сельскохозяйственной категории на промышленную и размещения на ней мусорного полигона. Резолюция будет направлена во все органы власти.

Напомним, для строительства областное правительство выбрало место вблизи села Щелкун в Сысертском районе. Один из крупнейших в России мусоросортировочных комплексов с полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) будет обслуживать не только 1,5-миллионный Екатеринбург, но и близлежащие территории. Землей площадью в 700 га владеет тюменская компания "Рифей", аффилированная с региональным оператором по обращению с ТКО в Свердловской области. При этом, организация не предоставила никаких документов, подтверждающих законность и безопасность проекта. Более того, сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без проведения публичных слушаний.