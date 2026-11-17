Обвиняемого в убийстве пенсионерки на станции "Чапаевская" оставили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Александру Гальцову, обвиняемому в убийстве пенсионерки на жд-станции "Чапаевская". Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, 26 апреля 2025 года на железнодорожной станции "Чапаевская" была убита местная жительница. Тогда по "горячим следам" вычислить подозреваемого не удалось. Однако позднее по делу об убийстве был задержан Александр Гальцов.

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил обвиняемого под стражу. В прошлом месяце адвокат Гальцова Сергей Колосовский обжаловал это решение, однако суд оставил обвиняемого под стражей. Колосовский по-прежнему заявляет, что его подзащитный не имеет никакого отношения к делу, а признательные показания дал после суток избиений и пыток электрошоком. Об этом якобы свидетельствуют раны на его теле.

Сегодня на суде адвокат также заявил, что у Гальцова не было мотива убивать пенсионерку. Согласно материалам дела, у женщины была похищена золотая цепь и кулон стоимостью примерно 12 тыс. рублей. Однако его подзащитный в свои 42 года официально работает IT-специалистом в крупной компании и ежемесячно получает около 500 тыс. рублей. Кроме того, рост преступника на видеозаписи с камеры кабины проходящего поезда на 10-20 см отличается от роста Гальцова, на окурках с места преступления нет его ДНК, а жильцы близлежащих домов, видевшие преступника и знающие обвиняемого, утверждают, что это не один и тот же человек.

Колосовский заявляет, что правоохранители якобы стремились "поскорее отчитаться перед начальством" после того, как дочь погибшей пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на приостановление дела. Потому следствие якобы и вышло на Гальцова, живущего рядом и имеющего такое же худощавое телосложение, его вызвали для уточнения данных, а после якобы под пытками заставили дать признательные показания.

В прошлом месяце при вынесении меры пресечения Гальцов заявил, что не совершал преступление, однако его поместили под стражу. Сегодня Ленинский районный суд продлил меру пресечения по 21 февраля 2027 года включительно.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.