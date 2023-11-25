25 Ноября 2023
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Большинство жителей Сысерти проголосовали против генплана и строительства мусорного полигона

Администрация Сысертского городского округа назначила публичные слушания по новому Генплану на 25-26 ноября. Обсуждать, есть ли место мусорному полигону олигархов Боброва-Бикова на землях муниципалитета, жители будут по месту проживания, без общего сбора.

Представители власти встретятся с активистами в 38 населенных пунктах городского округа. Результаты голосования cегодняшнего дня сообщил Накануне.RU президент фонда "Зеленый Урал» Никита Соловьев. Согласно этим данным, подавляющее большинство жителей Сысертского городского округа не поддерживает предложенный генплан.

Так, в Сысерти большинство присутствующих проголосовало против (185 из 271 человека), за –13 человек. В Патрушах 69 человек высказались против, 6 – за, В Большом Истоке результаты такие: за 82, против – 13. Бобровский: за – 15, против – 14. Верхняя Боевка: 112 против, 0 – за. Бородулино: 22 против, 2 – за. Абрамово: против – 55, за – 0. Новоипатово: против – 83, за – 0. Октябрьский: 57 – против, 3 – за.

В Двуреченске против высказались 12 человек, за – 8. В Щелкуне против – 208, за – 0. В Никольском: против – 180, за – 0. Верхняя Сысерть: за генплан проголосовал один человек, против – 40. Первомайский: три человека – за, 27 – против. Космакова: 94 человек против, 0 – за. Аверино – 37 человек против, 0 – за. Андреевка: 35 против, 0 – за.

Завтра общественные слушания продолжатся. Стоит отметить, что их результаты не носят обязательный характер.

Напомним, мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг" хотят расположить рядом с поселком Щелкун. Власти уже представили местным жителям проект, согласно которому, по их словам, свердловчане даже не заметили бы эко-кластер, если бы его решили построить втихую. Однако, похоже, именно такой план и преследуется: сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Обязательную согласительную процедуру с народом муниципальные власти хотели заменить на общественные обсуждения, которые имеют совсем другой юридический статус.

Теги: сысерть, генплан, мусорный полигон, общественные слушания


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