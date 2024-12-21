"Власть врет нам в лицо": Протестующие против сысертского мусорного полигона вновь вышли на пикет

В Сысерти прошла акция против строительства мусоросортировочного завода у деревни Андреевка.

Мероприятие состоялось в форме пикета. Уведомление о его проведении было передано в администрацию городского округа, поэтому акцию можно было проводить без согласования. Об этом сообщили Накануне.RU в инициативной группе, выступающей против строительства мусорного полигона в Сысертском районе.

"Мы за сельхозземли", "Требуем изъятия земель у австрийцев и сохранения Сысертского района сельскохозяйственным", "Куйвашев, уходи, и бобиков своих забери", - с такими лозунгами на плакатах вышли участники акции.

На пикете присутствовал общественник и юрист Иван Волков. По его словам, Сысерть – самое неподходящее место, которое только мог выбрать губернатор. "Во-первых, это земли сельхозназначения, там большие залежи торфяников. Если загорится, это не потушить", - заявил Волков. "Зачем вы так не уважаете жителей Свердловской области, наш народ, зачем вы держите в заложниках тысячи людей, нарушая благоприятный социальный климат?", - обратился общественник к губернатору.

Также на пикете против строительства мусорного полигона выступил участник СВО. "Думаю, те, кто находятся там, за ленточкой, меня во всем поддержат. В первую очередь, как новый министр обороны сказал, ошибаться можно, врать нельзя. Но на данный момент власть реально врет нам в лицо, там самым она не только подрывает свой авторитет, она подрывает обороноспособность нашей страны, делая разлад между населением и властью", - отметил он.

Отметим, что неделю назад губернатор Евгений Куйвашев на своей "прямой линии" заявил, что власти еще не определились с местом строительства и жителям ближайшей деревни Андреевки не стоит переживать. Однако уже на следующий день на сайте МинЖКХ Свердловской области появилась новая территориальная схема, утвержденная губернатором еще в июле 2024 года, в которой планируемое место строительства располагается прямо у деревни в Сысертском районе.

Против строительства мусорного полигона регулярно выступают жители Сысертского городского округа. Они неоднократно обращали внимание на экологическую составляющую территории, на близкое расположение к будущему заводу жилых поселений и попытку провернуть все за их спинами.