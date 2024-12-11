Куйвашев о строительстве мусоросортировочного завода в Сысертском районе: "Всем угодить невозможно"

11 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Куйвашев о строительстве мусоросортировочного завода в Сысертском районе: "Всем угодить невозможно"

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что решение о строительстве мусоросортировочного завода в Сысертском районе пока не принято. Также он ответил на претензии, которые ему озвучили в ходе сегодняшней "прямой линии".
Читайте также:

"Люди, которых вы выбрали концессионерами, имеют проблемы в других регионах. Готовы ли вы гарантировать нам безопасность?", - спросила автор обращения.

Куйвашев в ответ заявил, что "еще пока ничего не строится". По его словам, рассматривается несколько площадок, и не только в Сысертском районе.

"Не хотел бы переходить на личностные качества. Мы выбирали из тех, кто заявился. Они выбирались абсолютно публично. У нас выстраиваются нормальные деловые отношения. Есть почти готовый проект мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле", - рассказал губернатор.

Он отметил, что власти не меньше остальных заинтересованы, чтобы все было безопасно и не приносило неудобств.

"Будем следить за реализацией самым внимательным образом. Вопрос подбора площадок – это всегда острый вопрос. Всем угодить невозможно", - заявил Куйвашев.

Глава региона добавил, что окончательное решение о месте размещения мусоросортировочного завода примут после того, как пройдут все экспертизы и будет готово заключение.

Напомним, что сегодня у резиденции губернатора Свердловской области в день проведения "прямой линии" проходит очередной одиночный пикет противников строительства мусоросортировочного завода в Сысертском районе. В этот раз с плакатом вышла жительница села Никольское, которая потребовала от Куйвашева "диалога с Сысертью".

Теги: завод, мусор, строительство, Сысерть, Куйвашев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.12.2024 11:32 Мск Противники мусорного полигона в Сысерти снова вышли с пикетом к полпредству УрФО
Ранее 30.11.2024 11:14 Мск Протестующие против сысертского мусорного полигона вышли на пикет
Ранее 20.11.2024 12:32 Мск Протестующие против сысертского мусорного полигона вышли к полпредству
Ранее 18.11.2024 12:56 Мск Жители Сысерти записали видеообращение к Жоге с просьбой не допустить строительства мусорного полигона

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети