Куйвашев о строительстве мусоросортировочного завода в Сысертском районе: "Всем угодить невозможно"

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что решение о строительстве мусоросортировочного завода в Сысертском районе пока не принято. Также он ответил на претензии, которые ему озвучили в ходе сегодняшней "прямой линии".

"Люди, которых вы выбрали концессионерами, имеют проблемы в других регионах. Готовы ли вы гарантировать нам безопасность?", - спросила автор обращения.

Куйвашев в ответ заявил, что "еще пока ничего не строится". По его словам, рассматривается несколько площадок, и не только в Сысертском районе.

"Не хотел бы переходить на личностные качества. Мы выбирали из тех, кто заявился. Они выбирались абсолютно публично. У нас выстраиваются нормальные деловые отношения. Есть почти готовый проект мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле", - рассказал губернатор.

Он отметил, что власти не меньше остальных заинтересованы, чтобы все было безопасно и не приносило неудобств.

"Будем следить за реализацией самым внимательным образом. Вопрос подбора площадок – это всегда острый вопрос. Всем угодить невозможно", - заявил Куйвашев.

Глава региона добавил, что окончательное решение о месте размещения мусоросортировочного завода примут после того, как пройдут все экспертизы и будет готово заключение.

Напомним, что сегодня у резиденции губернатора Свердловской области в день проведения "прямой линии" проходит очередной одиночный пикет противников строительства мусоросортировочного завода в Сысертском районе. В этот раз с плакатом вышла жительница села Никольское, которая потребовала от Куйвашева "диалога с Сысертью".