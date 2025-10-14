Концессию о строительстве мусорного полигона в Сысертском районе официально расторгли

Правительство Свердловской области и ООО "Экологические системы" подписали соглашение №23 о расторжении концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг", который планировалось построить в Сысертском районе недалеко от деревни Андреевка. Об этом сообщают активисты движения "Щит малой Родины".

Соглашение было подписано 7 октября. В нем сказано, что "стороны не имеют друг к другу никаких финансовых претензий".

По словам юриста Александра Шумилова, представляющего интересы АНО "Щит малой Родины", подписанное соглашение значительно отразится на ходе дальнейших судебных процессов, которые уже находятся в судебном производстве. Впереди также ожидается возвращение ныне промышленным территориям, отданным под полигон, статуса сельхозземель. Также идут суды по оспариванию Генерального плана СМО в части некоторых территорий южного округа.

Строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" оценивалось в 25 млрд руб., с учетом процентных ставок по кредитам. Концессионером выступало ООО "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

В феврале 2025 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка решили перевести в промышленную зону, несмотря на заявленную в суде позицию Россельхознадзора. В мае по инициативе федерального Россельхознадзора участки были арестованы, а планы по строительству полигона в Сысертском районе отменил врио губернатора Денис Паслер.

Позднее Алексей Бобров отреагировал на расторжение концессии. А в сентябре бизнесмена и других топ-менеджеров "Корпорации СТС" и аффилированных с ней компаний задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь может идти о деятельности целой ОПГ. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета. 24 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Алексея Боброва в СИЗО до 15 ноября.