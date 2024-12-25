Депутат Бондарев подал в суд на Сысертскую гордуму за отказ в проведении референдума по мусорному полигону

Сегодня, 25 декабря, в Сысертский районный суд поступило административное исковое заявление от депутата местной гордумы Алексея Бондарева. Тот намерен оспорить решение думы СГО от 26 сентября, когда местным жителям отказали в проведении референдума на территории городского округа.

Напомним, что инициативная группа, которую с четвертой попытки зарегистрировала Сысертская избирательная комиссия, предлагала вынести на местный референдум вопрос: "Поддерживаете ли вы создание на территории Сысертского городского округа комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для нужд муниципального образования "город Екатеринбург" и Екатеринбургской агломерации…". Речь идет о злосчастном мусорном полигоне у деревни Андреевка или мусоросортировочном заводе и эко-кластере "Екатеринбург-Юг", как его называют свердловские власти.

Отметим, что 26 сентября инициативной группе не только отказали в референдуме, но и выгнали с заседания гордумы, впервые за долгие годы сделав его закрытым. Тогда это решение показалось необоснованным и депутату Бондареву, о чем он высказался после заседания.

Сами же депутаты заявили противникам полигона, что при рассмотрении вопроса будут озвучиваться персональные данные жителей - их ФИО и адреса. Это объяснение уральцев не устроило, так как они сами составляли списки тех, кто выступает против мусорного полигона, публиковали данные в интернете и не против разглашения. Несмотря на это, заседание все равно закрыли.

Когда уральцы заявили о нарушении их прав и стали прямо в зале записывать обращение к президенту, в гордуму вызвали полицию, пожаловавшись на якобы "ворвавшуюся в здание толпу".

Подробнее о том, как в гордуме прошло заседание 26 сентября мы писали ранее.