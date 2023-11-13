Жители Сысертского района снова обратились к Путину из-за полигона "Екатеринбург-Юг"

Жители Сысертского района записали уже второе обращение главе государства Владимиру Путину с просьбой "остановить произвол местных чиновников", желающих построить эко-кластер "Екатеринбург-Юг". Последние утверждают, что мусороперерабатывающий завод будет отстроен по новейшим технологиям и не нанесет вред окружающей среде, однако для свердловчан до сих пор непонятно, для чего использовать земли сельхозназначения.

"Как житель Сысертского района Свердловской области прошу вас остановить надвигающуюся экологическую катастрофу. Сысертский район самый чистый район Свердловской области... Мы хотим развивать сельское хозяйство, мы хотим дышать свежим воздухом. Здесь находится ферма, которая кормит нас мясными и молочными продуктами... Мы против такого соседства с необдуманным проектом мусорного полигона... Я хочу дышать свежим воздухом и чтобы мои дети жили здесь, а не бежали отсюда в другие страны", - сказали местные жители на видео, опубликованном газетой "Сысертская неделя".

Всего в записи видеообращения приняло участие порядка 20 человек, среди которых достаточного многодетных семей. При этом уральцы не против полигона как такового, однако не понимают желание чиновников задействовать именно сельхозземли.

"Это полностью подорвет экологию нашего края, фактически уничтожит сельское хозяйство Сысертского района, а также негативно скажется на демографической обстановке. Мы не против эко-кластера и мусорного полигона как такового, но просим сделать это на землях не сельхозназначения, а изначально промышленных", - говорит одна из авторов видео.

Жители района верят, что Владимир Путин прислушается к их просьбам и серьезно отнесется к ситуации ситуаций: "Уважаемый Владимир Владимирович, мы всегда за вас, помогите и нам, детям, внукам, правнукам жить на чистой своей родной земле без полигона".

Напомним, речь идет о мусороперерабатывающем заводе "Екатеринбург-Юг", который хотят расположить рядом с поселком Щелкун. Власти уже представили местным жителям проект, согласно которому, по их словам, свердловчане даже не заметили бы эко-кластер, если бы его решили построить втихую. Однако, похоже, именно такой план и преследуется: сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Обязательную согласительную процедуру с народом муниципальные власти хотели заменить на общественные обсуждения, которые имеют совсем другой юридический статус.

Для чего проворачивать подобное, если эко-кластер абсолютно безопасен? Что скрывается за якобы идеальной картинкой ранее нам рассказывал президент фонда "Зеленый Урал" Никита Соловьев. Да и "безопасный кластер" еще не построен, а уже не оправдывает своего названия - активистам стали поступать угрозы, если те не прекратят протестовать. В дело даже вмешалась Госдума.

Переставать протестовать никто не собирается: в середине октября прошел пикет против строительства "Екатеринбург-Юг" возле Щелкуна, собравший порядка 200 человек.