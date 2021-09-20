20 Сентября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Студенты покидают Пермский государственный университет через окна (2021) | Фото: РенТВ

В результате стрельбы в Пермском университете погибли пять человек

В Пермском госуниверситете есть погибшие. Об этом сообщает "Интерфакс" и telegram-канал Life Shot, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным канала, погибли студенты в восьмом корпусе. Сообщается, что неизвестный пришел на территорию в броне и шлеме. На месте работает ОМОН. Подъехала реанимация. Сообщается о пяти погибших.

Названо имя стрелка. Якобы его зовут Тимур Бекмансуров, сообщается, что перед нападением он оставил записку в соцсетях. Стрелок утверждает, что он давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму. Также стрелок "для упрощения работы СК" прикрепил обстоятельный рассказ о том, как он проходил врачей для получения лицензии. При этом он пишет о "постоянном звоне в голове" и "переполняющем его гневе".

Тимур Бекмансуров(2021)|Фото: vk.com/id670600029

В пресс-службе вуза агентству ранее сообщили, что стрельба велась из пневматического оружия.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет, разворачивайтесь", - говорится в сообществах вуза в соцсетях.

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Теги: стрельба, ПГНИУ



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Ранее 20.09.2021 10:29 Мск МВД сообщило о задержании стрелка в Перми

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