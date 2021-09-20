В результате стрельбы в Пермском университете погибли пять человек

В Пермском госуниверситете есть погибшие. Об этом сообщает "Интерфакс" и telegram-канал Life Shot, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным канала, погибли студенты в восьмом корпусе. Сообщается, что неизвестный пришел на территорию в броне и шлеме. На месте работает ОМОН. Подъехала реанимация. Сообщается о пяти погибших.

Названо имя стрелка. Якобы его зовут Тимур Бекмансуров, сообщается, что перед нападением он оставил записку в соцсетях. Стрелок утверждает, что он давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму. Также стрелок "для упрощения работы СК" прикрепил обстоятельный рассказ о том, как он проходил врачей для получения лицензии. При этом он пишет о "постоянном звоне в голове" и "переполняющем его гневе".

В пресс-службе вуза агентству ранее сообщили, что стрельба велась из пневматического оружия.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет, разворачивайтесь", - говорится в сообществах вуза в соцсетях.