Пермский стрелок Бекмансуров находится в СИЗО в отряде для инвалидов

Студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров, подозреваемый в убийстве шести человек во время стрельбы в Пермском госуниверситете, находится в СИЗО в отряде для инвалидов. Об этом сообщает ТАСС.

Подследственные и подозреваемые отряда для инвалидов находятся в отдельном от остальных заключенных помещении. За ними ведется постоянное медицинское наблюдение, кроме того, таким заключенным положено дополнительное питание.

Информацию Накануне.RU подтвердили в краевом ГУФСИН. По данным ведомства, жалоб от обвиняемого не поступало.

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелок оказал сопротивление при задержании и был тяжело ранен. В больнице ему ампутировали часть ноги. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.