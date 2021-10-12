После стрельбы в ПГНИУ специалисты обсудят, как развивать у школьников навыки безопасного поведения

После стрельбы в Пермском госуниверситете специалисты в сфере образования, представители бизнеса и родительского сообщества обсудят, как развивать у школьников навыки безопасного поведения и осознание жизни, как ценности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Круглый стол инициирован уполномоченным по правам ребенка Светланой Денисовой.

По итогам мониторинга, который провел ПГГПУ, больше половины учащихся восьмых классов пермских школ не осознают ценность жизни, а потому не имеют готовности заботиться о собственной безопасности.

"Нарастающая цифровизация образования, ситуация неопределенности в обществе негативно сказывается на психологическом состоянии школьников. Многие из них после длительного дистанционного обучения с трудом отлучаются от экрана смартфона, предпочитая живому общению – "дружбу с гаджетом". Последние трагические события показывают, что детям и подросткам необходимо помочь чувствовать себя в безопасности", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 14 октября.

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.