"Арсенал-Регион", охранявшее пермский вуз во время стрельбы, оштрафовали на сто тысяч

Арбитраж Прикамья оштрафовал ЧОП "Арсенал-Регион", которое охраняло пермский вуз во время нападения, на 100 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

С иском в суд обратилось управление Росгвардии.

"Привлечь общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Арсенал-Регион" к административной ответственности на основании ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей", - говорится в сообщении.

В определении суда также сказано, что прокуратура Индустриального района после стрельбы в Пермском государственном университете провела проверку в рамках которой были выявлены нарушения условий лицензии в работе ЧОП.

Нарушения допущены в общежитии ПГНИУ, медцентре "Любимый доктор", ПГМУ имени академика Вагнера, а также стоматологической больницы вуза. Среди нарушений — отсутствие личной карточки частного охранника, реагирование на тревожную кнопку сотрудником без шлема и бронежилета.

"Вина общества в совершении административного правонарушения заключается в том, что осуществляя лицензируемую деятельность, общество должно было знать о необходимости соблюдения предусмотренных обязательных для такой деятельности требований и условий, а также предвидеть возможность наступления вредных последствий в случае их неисполнения. Доказательства, свидетельствующие о том, что обществом были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований действующего законодательства, в материалах дела отсутствуют", - говорится в документе.