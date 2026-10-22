26 Октября 2026
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

С пермского "стрелка" Бекмансурова взыскивают почти 27 млн в пользу 65 потерпевших

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю взыскивает материальный ущерб с осужденного за массовое убийство в Пермском университете Тимура Бекмансурова, сообщает "КП-Пермь". Общая сумма долга перед потерпевшими составляет у осужденного почти 27 миллионов рублей.

Чтобы взыскать долг по исполнительным производствам, применяются все меры. Удержания ведутся из мест лишения свободы, где осужденный Бекмансуров отбывает наказание.

Согласно законодательству, эти средства удерживаются из личных денег осужденного, находящихся на лицевом счете в колонии. Они могут формироваться из пенсий, социальных выплат, денежных переводов от родственников или оплаты за труд, если осужденный привлечен к работе на территории исправительного учреждения. Взыскание будет производиться до полного погашения всей суммы, причитающейся 65 потерпевшим по уголовному делу.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из легально приобретенного охотничьего ружья. Он беспрепятственно прошел на территорию кампуса, пронес оружие через проходную, после чего открыл беспорядочную стрельбу по студентам и сотрудникам.

В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Вооруженного первокурсника смог остановить полицейский Константин Калинин. Несмотря на то, что Бекмансуров успел произвести выстрел в сторону сотрудника, Калинин открыл ответный огонь и разрядил в нападавшего обойму табельного пистолета.

Обвиняемый получил ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. 28 декабря 2022 г. бывшего студента первого курса юрфака ПГНИУ приговорили к пожизненному заключению. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения. Помимо уголовного наказания, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших и их родственников. Именно эти многомиллионные суммы компенсации морального и материального вреда сейчас находятся в работе у судебных приставов.

Параллельно с этим в отношении Бекмансурова ведутся и другие исполнительные производства, включая взыскание процессуальных издержек.

Теги: Тимур Бекмансуров, стрелок, потерпевшие, взыскание


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